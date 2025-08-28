Câmara de Ajman discute cooperação econômica com embaixada do Peru

AJMAN, 28 de agosto de 2025 (WAM) — O diretor-geral da Câmara de Ajman, Salem Al Suwaidi, recebeu o embaixador do Peru nos Emirados Árabes Unidos, Alberto Alejandro Farje Orna, e sua delegação para discutir formas de cooperação econômica e coordenar esforços conjuntos para ampliar o comércio bilateral e os investimentos mútuos.

A reunião, realizada na sede da Câmara de Ajman, contou também com a presença de Mohamed Ali Al Janahi, diretor-executivo do Setor de Serviços de Apoio ao Membro, e Fatima Yaqoob, chefe da Seção de Atração de Investimentos da entidade.

Durante o encontro, Al Suwaidi reafirmou o compromisso da Câmara de Ajman em fortalecer pontes de cooperação com países de todo o mundo e destacou o desenvolvimento constante das relações entre os Emirados Árabes Unidos e o Peru.

As discussões abordaram oportunidades de cooperação nos setores de indústria alimentícia, produtos agrícolas e têxteis, com o objetivo de criar novos horizontes para parcerias de investimento e estimular o intercâmbio comercial.

Os participantes ressaltaram a importância de diversificar os canais de cooperação para aumentar o comércio bilateral, aproveitando a diversidade dos mercados e as oportunidades promissoras. Também enfatizaram a necessidade de trocar informações e dados estatísticos, além de coordenar esforços para organizar fóruns econômicos especializados com a participação de líderes empresariais e investidores dos dois países.

A Câmara de Ajman apresentou uma visão geral sobre principais oportunidades de investimento em setores estratégicos, como indústria, turismo, educação, saúde e construção, além de destacar os esforços do emirado para estimular um ambiente de negócios flexível que favoreça a facilidade de abrir e operar empresas.

O embaixador do Peru ressaltou as amplas perspectivas de cooperação entre o Peru e Ajman, elogiou as forças econômicas de ambos os lados e reiterou o compromisso de seu país em fortalecer as relações comerciais e industriais, ampliando o escopo das parcerias.

Ao final da reunião, Al Suwaidi e o embaixador do Peru falaram sobre a importância da troca de delegações comerciais no futuro.