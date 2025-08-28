Presidente da Somália recebe ministro dos Emirados para reforçar cooperação bilateral

MOGADÍSCIO, 28 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, recebeu o xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, no início de uma visita de trabalho à capital somali, Mogadíscio.

Durante o encontro, Shakhboot bin Nahyan transmitiu ao presidente Mohamud as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, além de votos de prosperidade e progresso para o governo e o povo da Somália.

Mohamud retribuiu os desejos e destacou a importância do encontro para reforçar as relações bilaterais. A reunião abordou formas de ampliar a cooperação em diversos setores, com o objetivo de fortalecer os laços diplomáticos e atender aos interesses comuns de ambos os governos e povos.