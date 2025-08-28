Ministério da Saúde de Angola e DOCKTOUR assinam memorando para fortalecer infraestrutura de saúde

LUANDA, 28 de agosto de 2025 (WAM) — O Ministério da Saúde de Angola assinou um memorando de entendimento com a DOCKTOUR, joint venture marítimo-médica entre o grupo AD Ports e a Burjeel Holdings, para desenvolver uma ampla cooperação voltada a melhorar a oferta de serviços de saúde, modernizar a infraestrutura médica e fortalecer a cadeia de suprimentos no país.

O acordo estabelece as bases para que o ministério e a DOCKTOUR atuem juntos em áreas estratégicas para apoiar a expansão do sistema de saúde angolano. Entre os pontos estão a cooperação na logística e no transporte de equipamentos médicos, medicamentos e suprimentos hospitalares, além do desenvolvimento e gestão conjunta de hospitais.

O memorando também prevê a digitalização de serviços de logística em saúde para aumentar a eficiência e a transparência, o co-investimento em projetos de interesse comum e a busca por novas oportunidades em Angola e em outros mercados africanos.

A ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutucuta, afirmou: “Nossa visão para o sistema de saúde angolano tem como base a acessibilidade, a qualidade e a sustentabilidade. Este acordo com a DOCKTOUR ajudará a fortalecer nossa rede de saúde. É uma colaboração que responde diretamente às necessidades das nossas comunidades e ao nosso compromisso com o desenvolvimento nacional de longo prazo.”

Segundo o governo angolano, a parceria vai garantir movimentação mais rápida e confiável de medicamentos e equipamentos vitais para hospitais e clínicas em todo o país. A introdução de serviços logísticos digitalizados deve otimizar a alocação de recursos, reduzir desperdícios e permitir que os profissionais de saúde atendam de forma mais eficaz às demandas da população.

O co-CEO da Burjeel Holdings, Safeer Ahamed, declarou: “Essa iniciativa reflete a visão compartilhada entre os Emirados e Angola de fortalecer a assistência médica, ampliar o acesso a serviços de qualidade e promover colaborações de longo prazo em setores vitais para o bem-estar das comunidades. Estamos comprometidos em aprofundar nossa cooperação com Angola e avançar em nossa missão de gerar impacto duradouro em toda a África.”

Já o CEO regional do AD Ports Group, Mohamed Eidha Al Menhali, disse: “Este memorando de entendimento reflete nosso compromisso conjunto de avançar na área da saúde em Angola por meio de parcerias sólidas. Ao trabalharmos juntos para melhorar a assistência médica, desenvolver infraestrutura moderna e reforçar as cadeias de suprimentos, estamos construindo as bases para mais resiliência e maior acesso a serviços de saúde. Este tipo de colaboração é fundamental para garantir que o setor angolano continue crescendo, atendendo às necessidades da população e apoiando o desenvolvimento nacional de longo prazo. Ao mesmo tempo, o acordo representa um passo importante na expansão de nossa presença na África, onde seguimos investindo no crescimento e no futuro do continente.”

Formada como uma joint venture entre o AD Ports Group, empresa líder em soluções integradas de comércio, transporte e logística, e a Burjeel Holdings, referência em serviços hospitalares de alta complexidade na região MENA, a DOCKTOUR integra logística, infraestrutura modular, treinamento e resposta a emergências em uma plataforma única e abrangente.