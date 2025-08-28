Ministro do Comércio Exterior dos Emirados reforça parceria com Conselho Empresarial da Malásia

ABU DHABI, 28 de agosto de 2025 (WAM) – O ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, reuniu-se com integrantes do Conselho Empresarial da Malásia nos Emirados como parte dos esforços para ampliar a conscientização do setor privado sobre os benefícios do Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês) firmado entre os dois países.

O acordo, que deverá entrar em vigor em breve, promete impulsionar significativamente as relações comerciais e de investimento, criando uma estrutura sólida para a colaboração entre as comunidades empresariais dos Emirados e da Malásia.

Al Zeyoudi destacou a importância de aproveitar as oportunidades oferecidas pelo CEPA, afirmando: “Nosso acordo proporcionará maior acesso aos mercados, redução de tarifas alfandegárias e processos comerciais mais ágeis em diversos setores, posicionando empresas dos dois países para um crescimento conjunto.”

O ministro ressaltou ainda o papel estratégico da Malásia como um dos principais parceiros comerciais dos Emirados na região da ASEAN. “Com uma economia robusta baseada na exportação e um firme compromisso com o comércio aberto e baseado em regras – como demonstra sua adesão a 16 acordos de livre comércio, incluindo o RCEP e o CPTPP –, vemos um imenso potencial para a prosperidade mútua.”

Al Zeyoudi incentivou os empresários a se prepararem para a implementação do acordo e apontou setores prioritários para colaboração, como inteligência artificial, energia renovável, logística e saúde.

Em 2024, o comércio exterior não petrolífero entre os Emirados e a Malásia somou US$ 5,5 bilhões, um aumento de 10,9% em relação a 2023. Apenas no primeiro semestre de 2025, o intercâmbio comercial alcançou US$ 3,3 bilhões, representando alta de 30,9% em comparação ao mesmo período do ano anterior e de 10% frente aos seis meses anteriores.

Malásia e Emirados já firmaram compromissos para intensificar o investimento direto mútuo, com destaque para aportes de empresas como Mubadala Energy e First Abu Dhabi Bank no mercado malaio, além da atuação bem-sucedida de companhias como a GISB Holdings nos Emirados.

Com parcerias estratégicas em expansão na ASEAN — incluindo acordos já firmados com Indonésia, Camboja, Malásia e Vietnã —, os Emirados registraram em 2024 um comércio não petrolífero com a região de US$ 37,7 bilhões, alta de 4,2% ante 2023 e de 16,8% em relação a 2022. Os países da ASEAN responderam por 4,6% do comércio total não petrolífero dos Emirados e por 11,3% das trocas com nações asiáticas não árabes.