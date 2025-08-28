Empresa dos Emirados investe US$ 220 milhões em complexo solar no Egito

ABU DHABI, 28 de agosto de 2025 (WAM) – A empresa emiradense Global South Utilities (GSU) firmou parceria com a AH Industrial Management, do Egito, a JA Solar, da China, e a Infinity Capital, do Bahrein, para desenvolver um complexo industrial solar integrado. O investimento total no projeto será de US$ 220 milhões.

A GSU, que faz parte do grupo Resources Investment, sediado em Abu Dhabi, informou que o empreendimento criará um dos maiores polos industriais de energia renovável da região, refletindo a liderança dos Emirados Árabes Unidos na transição verde no Oriente Médio e na África.

O projeto, denominado “Atum Solar Egypt”, será implantado em Ain Sokhna (TEDA), ocupará uma área de 200 mil metros quadrados e contará com duas fábricas: uma de células solares de 2 GW voltada para exportação e outra de módulos solares de 2 GW destinada a atender os mercados do Egito e da África com energia limpa e confiável.

A implementação está prevista para durar até três anos, desde a construção até a plena operação. O projeto deverá gerar mais de 800 empregos diretos e aumentar gradualmente a utilização de insumos egípcios, como alumínio e vidro.

O engenheiro Ali Alshimmari, CEO e diretor-gerente da Global South Utilities, afirmou: “Essa parceria reflete o compromisso dos Emirados com investimentos em energia limpa que impulsionam o desenvolvimento econômico e fortalecem comunidades. Nosso projeto no Egito é mais do que uma iniciativa industrial: é uma colaboração árabe-asiática que fortalece o Sul Global, internaliza tecnologia verde e forma talentos preparados para o futuro.”

O primeiro-ministro egípcio, Mostafa Madbouly, acompanhou a assinatura do acordo, ao lado do vice-primeiro-ministro e ministro do Transporte e Indústria, general Kamel Al Wazir, e de Walid Gamal El-Din, presidente da Autoridade da Zona Econômica do Canal de Suez.

Assinaram o acordo Ali Alshimmari (GSU), Cao Hui (diretor-executivo da Egypt-TEDA SEZone Development Company) e Ahmed Abou Hashima (presidente da AH Industrial Management e cofundador da Atum Solar Egypt).

O projeto reforça o papel dos Emirados como líder regional em energia renovável e traduz a visão do país de promover a integração industrial e econômica entre o mundo árabe e a Ásia, ao mesmo tempo em que apoia a Visão 2030 do Egito.