Conselho de Segurança: missão de paz da ONU no Líbano é prorrogada pela ‘última vez’

NOVA YORK, 29 de agosto de 2025 (WAM) — A missão de paz da ONU que patrulha a chamada Linha Azul de separação entre Israel e Líbano recebeu apoio unânime do Conselho de Segurança para ser prorrogada até 31 de dezembro do ano que vem.

A resolução aprovada prevê, no entanto, que a partir dessa data terá início um processo de “redução e retirada ordenada e segura” de um ano, em estreita coordenação com o governo libanês, informou a ONU em comunicado.

Criada em 1978 pelo Conselho de Segurança, a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) foi encarregada de supervisionar a retirada das tropas israelenses do sul do país e desde então tem desempenhado papel relevante no monitoramento da segurança no sul do Líbano.

Durante o período de retirada, após o fim do próximo ano, a Unifil continuará autorizada a fornecer segurança e apoio ao pessoal da ONU, além de “manter a consciência situacional” em torno de seus postos e bases.