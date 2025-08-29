Produção industrial, vendas no varejo e investimentos da Coreia do Sul avançam em julho

SEUL, 29 de agosto de 2025 (WAM) – A produção industrial, as vendas no varejo e os investimentos em instalações da Coreia do Sul registraram crescimento em julho, em comparação com o mês anterior, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (29/08) pelo Instituto Nacional de Estatística da Coreia.

A produção industrial teve um leve avanço de 0,3% no mês passado, marcando o segundo aumento mensal consecutivo.

As vendas no varejo, indicador do consumo privado, cresceram 2,5% no mesmo período — também o segundo aumento seguido. Trata-se do maior crescimento mensal desde fevereiro de 2023, quando o índice havia subido 6,1%, segundo noticiou a agência Yonhap.

Os investimentos em instalações apresentaram alta ainda mais expressiva, com aumento de 7,9% em julho na comparação com junho. O dado representa uma recuperação após quatro meses consecutivos de queda.

É a primeira vez desde fevereiro que os três indicadores registram crescimento simultâneo.