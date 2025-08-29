Emirados inauguram duto que leva água dessalinizada do Egito a Gaza

GAZA, 29 de agosto de 2025 (WAM) — Uma delegação dos Emirados Árabes Unidos inaugurou nesta sexta-feira (29/08) um novo duto de água para transportar água dessalinizada das usinas emiradenses no Egito até a Faixa de Gaza. A medida representa um avanço crucial no fornecimento de água potável para dezenas de milhares de famílias que sofrem com a escassez desde o início da guerra.

A inauguração, organizada no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3, contou com a presença do comitê de apoio da operação, de representantes da Autoridade de Água dos Municípios Costeiros, além de líderes comunitários e autoridades locais. Durante o evento, foi oficialmente anunciado o início do bombeamento de água dessalinizada por meio da linha de transmissão que liga o Egito ao sul da Faixa de Gaza.

O duto — o maior do tipo na região — tem extensão de 7,5 quilômetros e capacidade de transporte de cerca de 2 milhões de galões por dia, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas. A estrutura foi conectada ao reservatório Al-Buraq, em Khan Younis, com capacidade de 5 mil metros cúbicos, ampliando o alcance do abastecimento de água potável a outras localidades do sul do território palestino.

Esse projeto marca mais uma etapa dos esforços contínuos dos Emirados Árabes Unidos na Faixa de Gaza. Já foram instaladas seis usinas de dessalinização, fornecidos reservatórios móveis e caminhões-pipa, além da manutenção de poços. A nova infraestrutura representa um alívio significativo diante da crise hídrica que afeta centenas de milhares de pessoas deslocadas pela guerra.

O projeto reforça o compromisso dos Emirados Árabes Unidos e o empenho da liderança do país em prestar apoio humanitário à população palestina. A iniciativa integra a Operação Chivalrous Knight 3, que reúne diversas ações emergenciais de assistência em setores vitais como saúde, alimentação, energia e abastecimento de água.