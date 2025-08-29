Emirados Árabes Unidos participam de fórum petroquímico no Tartaristão

ABU DHABI, 29 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério de Energia e Infraestrutura, participaram do Fórum Petroquímico do Tartaristão – 2025, realizado na República do Tartaristão, na Rússia.

A delegação foi chefiada por Saif Ghobash, subsecretário-adjunto para o Setor de Petróleo, Gás e Recursos Minerais do Ministério de Energia e Infraestrutura.

O fórum reuniu ministros, autoridades de alto escalão, especialistas e tomadores de decisão da indústria para debater o futuro do setor de petróleo e gás e o papel da inovação na promoção da sustentabilidade.

À margem da conferência, Rustam Minnikhanov, chefe da República do Tartaristão, reuniu-se com Ghobash para discutir a cooperação bilateral, o intercâmbio de experiências nas áreas de petróleo, gás e energia limpa, além de oportunidades de investimento e parcerias para impulsionar o desenvolvimento sustentável e fortalecer as relações entre as duas partes.

Ghobash afirmou que a participação dos Emirados no evento reforça o compromisso do país com o estabelecimento de parcerias estratégicas eficazes no setor energético e com a ampliação da cooperação em áreas como inovação, economia digital, educação e planejamento urbano.