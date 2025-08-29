Exposição Internacional de Caça e Equestre de Abu Dhabi começa neste sábado

ABU DHABI, 29 de agosto de 2025 (WAM) — A 22ª edição da Exposição Internacional de Caça e Equestre de Abu Dhabi (ADIHEX) será realizada de 30 de agosto a 7 de setembro no ADNEC Centre Abu Dhabi. O evento é o maior do gênero no Oriente Médio e no Norte da África, dedicado a celebrar a cultura e o patrimônio emiradense em áreas como falcoaria, caça, hipismo, pesca e esportes ao ar livre.

Sob o patrocínio do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na Região de Al Dhafra e presidente do Clube de Falcões dos Emirados, a edição de 2025 promete ser a maior da história da feira desde sua criação em 2003. A organização é do grupo ADNEC, empresa da Modon Holding, em cooperação com o Clube de Falcões dos Emirados.

O evento funcionará diariamente das 11h às 22h, com programação variada que inclui leilões de falcões, corridas de camelos e apresentações equestres. Expositores, especialistas e entusiastas do mundo todo participarão da feira, que contará com empresas e marcas especializadas em 15 setores diferentes, apresentando equipamentos e tecnologias de ponta.

Durante os nove dias, visitantes e participantes poderão acompanhar seminários, debates, competições e atividades diversas. Um dos focos será a importância das práticas sustentáveis de caça no século 21, destacando o compromisso dos Emirados com a conservação ambiental e a proteção da fauna local. Também serão apresentadas soluções inovadoras em sustentabilidade, reforçando o papel do país na preservação das tradições de caça sustentável.

A área total da feira terá um crescimento de 7% em relação ao ano anterior, chegando a 92 mil metros quadrados. O número de países participantes aumentou para 68, com a adesão de 11 novos.

Entre as novidades de 2025 estão quatro novos setores: o setor do Camelo, dedicado ao patrimônio cultural da região; o setor do Saluki Árabe, que valoriza a importância dessa raça canina; o setor de Facas, voltado a peças tradicionais de caça; e o Souq, área que reúne artesanato e produtos típicos.

A realização da ADIHEX 2025 reforça a posição de Abu Dhabi como referência global em grandes eventos culturais e exposições. O ADNEC Centre oferece uma plataforma para líderes da indústria, especialistas e entusiastas compartilharem inovação nos setores de caça, hipismo, patrimônio e estilo de vida ao ar livre.

A equipe de operações do ADNEC preparou um plano abrangente para gerenciar o tráfego no local, garantindo acesso conveniente ao estacionamento, fluxo organizado e entrada tranquila para expositores, visitantes, delegados e convidados VIP. Protocolos de segurança reforçados também estão em vigor.

A Capital Events, braço de gestão de eventos do grupo ADNEC, organizou esta edição em parceria com o Clube de Falcões dos Emirados, reunindo expositores globais e apresentando as últimas inovações e tecnologias. Já a Capital 360 Event Experiences contribui com serviços de produção e montagem de estandes, aproveitando sua experiência internacional em gestão de grandes eventos.

Com hotéis a poucos passos do local, o ADNEC Centre Abu Dhabi oferece uma estrutura ideal para receber visitantes, expositores e participantes internacionais neste que é considerado um dos principais eventos globais do setor.