EAU fornecem eletricidade limpa para mais de 1 milhão de residências em Aden e Shabwah

ABU DHABI, 29 de agosto de 2025 (WAM) — O setor de energia renovável do Iêmen alcançou um marco importante com a expansão da Usina Solar de Aden e a inauguração da Usina Solar de Shabwah, lideradas pela Global South Utilities (GSU), empresa sediada nos Emirados e integrante da Abu Dhabi’s Resources Investment, em cooperação com o Ministério de Eletricidade e Energia do Iêmen.

Segundo a GSU, a usina de Shabwah já está em operação, fornecendo eletricidade limpa a cerca de 330 mil residências, enquanto a usina de Aden, cuja expansão será concluída em 2026, atenderá 687 mil casas. Juntas, as duas unidades fornecerão energia limpa para mais de 1 milhão de domicílios, configurando-se como a maior iniciativa do tipo no setor de energia sustentável do Iêmen.

Em 28 de agosto, a GSU inaugurou oficialmente a usina solar de Shabwah, em Ataq, com capacidade de 53 megawatts e sistema de armazenamento em bateria de 15 MWh. Localizada ao lado da Universidade de Ataq, a instalação produzirá cerca de 118,6 mil MWh de eletricidade limpa por ano e reduzirá em aproximadamente 62,7 mil toneladas as emissões anuais de dióxido de carbono — o equivalente à poluição gerada por dezenas de milhares de veículos.

A infraestrutura inclui 85,6 mil painéis solares, seis estações de transformação, um centro de monitoramento e controle e uma linha de transmissão aérea de 15 km conectando a usina à rede nacional por meio de 51 torres. A eletricidade atenderá integralmente a cidade de Ataq e seis distritos vizinhos — Al-Saeed, Al-Musayni’ah, Jardan, Nisab, Markhah e Habban — abastecendo residências, escolas e unidades de saúde, além de estimular o crescimento econômico local.

No mesmo dia, foi lançada a segunda fase da usina solar de Aden, em Bir Ahmed, que adicionará 120 MW de capacidade ao sistema já em operação. Quando finalizada, em 2026, a planta terá capacidade total de 240 MW, tornando-se o maior projeto solar do país.

Somente a segunda fase vai gerar cerca de 247 mil MWh por ano, reduzindo em torno de 142 mil toneladas as emissões anuais de CO₂. Somadas à primeira etapa, as reduções chegarão a 285 mil toneladas por ano — o equivalente a retirar mais de 85 mil carros de circulação. A expansão prevê a instalação de mais de 194 mil painéis solares, reforçando a segurança energética e melhorando a qualidade do ar.

“O fornecimento de energia limpa e confiável para mais de 1 milhão de residências em Aden e Shabwah não é apenas uma conquista de engenharia, mas um passo vital para melhorar a vida das pessoas e fortalecer a estabilidade econômica e social”, afirmou Ali Al Shimmari, diretor-geral e CEO da GSU, à Agência de Notícias dos Emirados (WAM).

Ele acrescentou que o investimento em energia renovável é essencial para elevar a qualidade de vida, reduzir a dependência de importação de combustíveis e aumentar a resiliência diante das mudanças climáticas.

Esses projetos reforçam o compromisso dos Emirados Árabes Unidos, em parceria com aliados locais e internacionais, de empoderar comunidades com soluções integradas de energia limpa que ampliam o acesso à eletricidade sustentável, reduzem a dependência de combustíveis importados e apoiam os caminhos do Iêmen para a estabilidade e o desenvolvimento.