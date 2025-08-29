Governante de Ajman nomeia xeique Rashid bin Ammar como presidente do Departamento de Ajman Digital e membro do Conselho Executivo

AJMAN, 29 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ajman, emitiu um decreto nomeando o xeique Rashid bin Ammar bin Humaid Al Nuaimi como presidente do Departamento de Ajman Digital e membro do Conselho Executivo do emirado.

A nomeação reflete o compromisso do xeique Humaid em fortalecer a transformação digital de Ajman e ampliar os serviços de governo inteligente, além de enriquecer o Conselho Executivo com jovens talentos nacionais para apoiar a trajetória de desenvolvimento sustentável do emirado.