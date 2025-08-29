Governante de Ajman nomeia xeique Humaid bin Ammar para o Conselho Executivo com status de presidente de departamento

AJMAN, 29 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ajman, emitiu um decreto nomeando xeique Humaid bin Ammar bin Humaid Al Nuaimi como membro do Conselho Executivo de Ajman, com status de presidente de departamento.

A nomeação reflete a visão do xeique Humaid de fortalecer o sistema executivo do emirado com jovens talentos nacionais, preparados para responder às demandas da fase atual e liderar a transformação de Ajman. Também expressa a confiança da liderança em uma nova geração de dirigentes qualificados, capazes de acompanhar o ritmo acelerado das mudanças e impulsionar o desenvolvimento de forma abrangente, com espírito moderno, enraizado no patrimônio nacional e voltado para o futuro.

Como integrante do Conselho Executivo, o xeique Humaid bin Ammar assumirá responsabilidades estratégicas na condução de áreas-chave do governo, alinhadas às prioridades da “Visão Ajman 2030”, que busca construir uma administração ágil e avançada, capaz de atender às aspirações da população e reforçar a competitividade do emirado.

A designação é vista como um avanço qualitativo no processo de modernização governamental de Ajman, representando uma geração de líderes formada nos valores de responsabilidade e serviço público, com profundo entendimento do modelo de desenvolvimento e dos fundamentos estratégicos do emirado.