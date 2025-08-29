El gobernante de Ajman nombra a Sheikh Humaid bin Ammar miembro del Consejo Ejecutivo con rango de presidente de departamento

AJMAN, 29 de agosto de 2025 (WAM) — El jeque Humaid bin Rashid Al Nuaimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ajman, emitió un decreto emiri por el que se designa a Sheikh Humaid bin Ammar bin Humaid Al Nuaimi miembro del Consejo Ejecutivo de Ajman con rango de presidente de departamento.

El nombramiento responde a la visión del jeque Humaid de reforzar el sistema ejecutivo del emirato con jóvenes talentos nacionales capaces de afrontar los retos de la etapa actual y liderar la transformación de Ajman. También refleja la confianza de la dirección en una nueva generación de líderes cualificados que puedan responder al ritmo de los cambios y promover un desarrollo integral con un espíritu moderno, arraigado en la herencia nacional y orientado hacia el futuro.

Como miembro del Consejo Ejecutivo, Sheikh Humaid bin Ammar asumirá responsabilidades clave en la gestión de carteras estratégicas alineadas con las prioridades de la “Visión Ajman 2030”, cuyo objetivo es construir un gobierno ágil y avanzado que responda a las aspiraciones de la población y refuerce la competitividad del emirato.

Su designación se considera un aporte cualitativo al proceso de modernización del gobierno de Ajman, al encarnar a una generación de dirigentes formada en los valores de la responsabilidad y el servicio público, con un profundo conocimiento del modelo de desarrollo del emirato y de sus fundamentos estratégicos.