EAU se preparam para setembro repleto de eventos globais

ABU DHABI, 30 de agosto de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos se preparam para um setembro movimentado, com a realização de uma série de grandes eventos e atividades internacionais que reforçam a posição do país como centro global de negócios, turismo e conferências especializadas.

O país se consolidou como um dos principais destinos mundiais para sediar e organizar exposições, cúpulas e convenções de alto nível, atraindo ampla participação de nações de todos os continentes.

Entre os destaques de setembro estão:

Expo Science International (ESI) 2025, de 27 de setembro, organizado pelo Centro de Educação Técnica e Profissional de Abu Dhabi (ACTVET), que reunirá jovens talentos para oficinas, visitas culturais e uma mostra internacional.

Congresso de Indústrias Criativas e de Língua Árabe 2025, promovido pelo Centro da Língua Árabe de Abu Dhabi nos dias 14 e 15, com o tema “A criatividade árabe reinventada: inovação na narrativa e engajamento de públicos” .

International Real Estate and Investment Show (IREIS), de 12 a 14, que funcionará como plataforma para investidores e consumidores locais e internacionais.

Encontro da Sociedade Internacional de Incontinência (ICS25), de 18 a 20, em parceria com a Sociedade Urológica dos Emirados, reunindo especialistas da área.

Ajban Defence Industry & Technology Exhibition, nos dias 23 e 24, com foco nas capacidades do setor de defesa dos Emirados e em parcerias com fabricantes locais.

Global Rail and Transport Infrastructure Exhibition and Conference (GRTIEC), a partir de 30 de setembro, reunindo líderes e especialistas das indústrias ferroviária e de transporte.

22ª Exposição Internacional de Caça e Equestre de Abu Dhabi (ADIHEX), já em andamento até 7 de setembro, com participação recorde de grandes marcas globais em 15 setores, unindo herança emiradense e inovação.

10º Congresso Internacional MEIDAM, de 25 a 27, no Dubai World Trade Centre, com especialistas de mais de 90 países.

WHX Tech 2025, feira dedicada à saúde digital, de 8 a 10, com mais de 200 palestrantes, 300 marcas e 5 mil líderes do setor de 30 países.

27ª edição da Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX), de 30 de setembro a 2 de outubro, organizada pela DEWA.

28º Congresso Postal Universal, de 8 a 19, com delegações de 192 países para discutir transformação digital, inteligência artificial, logística verde e acesso equitativo aos serviços postais.

14º Fórum Internacional de Comunicação Governamental 2025, organizado pelo Gabinete de Mídia do Governo de Sharjah, reunindo líderes, inovadores e acadêmicos.

Com essa agenda intensa, os Emirados reforçam sua vocação como palco de encontros globais, consolidando-se como referência em inovação, cooperação e intercâmbio internacional.