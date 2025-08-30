9º navio humanitário Hamdan parte dos EAU para Gaza na Operação Chivalrous Knight 3

ABU DHABI, 30 de agosto de 2025 (WAM) — O nono navio humanitário Hamdan partiu do Porto Khalifa, em Abu Dhabi, como parte da Operação Chivalrous Knight 3, conduzida pelos Emirados Árabes Unidos.

A embarcação, organizada em cooperação com o Crescente Vermelho dos Emirados, segue para o Porto de Al-Arish, no Egito, de onde a carga será transportada para a Faixa de Gaza em apoio à população palestina.

O navio leva 7 mil toneladas de suprimentos de ajuda humanitária, incluindo 5 mil toneladas de cestas básicas, 1,9 mil toneladas de alimentos destinados a cozinhas comunitárias, 100 toneladas de tendas médicas para unidades de saúde e cinco ambulâncias totalmente equipadas.

A iniciativa reflete o compromisso contínuo dos Emirados com a assistência humanitária e o alívio do sofrimento, dando sequência a uma série de ações de socorro lançadas no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3, em parceria com instituições beneficentes e humanitárias do país.