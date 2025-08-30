ADIHEX 2025 começa em Abu Dhabi

ABU DHABI, 30 de agosto de 2025 (WAM) — Sob o patrocínio do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Clube de Falcões dos Emirados, foi aberta a 22ª edição da Exposição Internacional de Caça e Equestre de Abu Dhabi (ADIHEX) 2025, no ADNEC Centre Abu Dhabi.

Organizado pelo grupo ADNEC, empresa da Modon Holding, em parceria com o Clube de Falcões dos Emirados, o evento será realizado até 7 de setembro. A edição deste ano é a maior da história da feira, com uma programação extensa de atividades distribuídas em 15 setores diferentes.

O ADIHEX segue como o maior evento do tipo no Oriente Médio e no Norte da África, dedicado à celebração da herança cultural emiradense, à caça sustentável, ao hipismo, à pesca e aos esportes ao ar livre.

A feira reúne entusiastas, especialistas e expositores locais e internacionais, incluindo grandes empresas e marcas de destaque dos mercados regional e global. Entre os setores em exposição estão falcoaria e equitação, caça e tiro esportivo, acampamento, turismo e safári, pesca, esportes náuticos e artesanato.

O evento também mantém sua proposta de ser uma celebração global das tradições emiradenses, com oficinas de etiqueta e apresentações ao vivo que recriam práticas tradicionais como a falcoaria, as corridas de camelos, a caça com cães Saluki e a equitação.