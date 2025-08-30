Atleta dos Emirados ganha ouro inédito no Campeonato Árabe de Atletismo Sub-18

TÚNIS, 30 de agosto de 2025 (WAM) — A atleta dos Emirados Árabes Unidos, Salma Haitham Al Marri, conquistou um feito histórico ao vencer a prova do lançamento de martelo no Campeonato Árabe de Atletismo Sub-18, realizado na Tunísia entre os dias 23 e 27 de agosto. Esta foi a primeira medalha de ouro feminina do atletismo dos Emirados Árabes Unidos em uma competição internacional.

Aos 16 anos, Al Marri soma agora três medalhas com a seleção nacional em provas de arremesso e lançamento, após já ter conquistado uma medalha de ouro e uma de prata no Campeonato do Golfo de 2024. Pela equipe do Abu Dhabi Athletics Club, ela possui um total de 13 medalhas, sendo 12 de ouro e uma de prata.

Na final do campeonato árabe, Al Marri superou a campeã africana Aya Imran ao lançar o martelo a 55,78 metros, novo recorde pessoal. O desempenho supera sua marca anterior de 49,02 metros, registrada neste ano durante um torneio internacional na Eslovênia, quando quebrou o recorde nacional dos Emirados nas categorias júnior, juvenil e adulto — que antes era de 44,6 metros.

Al Marri declarou que se inspira no apoio da liderança dos Emirados à juventude do país, o que a motiva a conquistar novos títulos internacionais e erguer a bandeira nacional nos pódios. Acrescentou que sua próxima participação será no Campeonato da Ásia Ocidental, de 2 a 5 de outubro, onde espera manter o bom desempenho e ampliar suas conquistas.