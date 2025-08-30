Príncipe herdeiro de Dubai visita exposição internacional de caça e equitação em Abu Dhabi

ABU DHABI, 30 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa e presidente do Conselho Executivo de Dubai, visitou a Exposição Internacional de Caça e Equitação de Abu Dhabi (ADIHEX), que acontece no Centro Nacional de Exposições da capital dos Emirados até 7 de setembro.

Em sua 22ª edição — a maior até hoje —, a ADIHEX consolidou-se como o principal evento anual do Oriente Médio e da África dedicado à caça, à equitação e à preservação do patrimônio cultural.

“A ADIHEX é mais do que um evento esportivo ou cultural; é uma forma de preservar nossa herança e transmiti-la às próximas gerações de modo moderno, que protege nossa identidade”, afirmou o xeique Hamdan. “A exposição reflete o legado de nossos antepassados, reforça o compromisso dos Emirados com a sustentabilidade e destaca a criatividade da juventude emiradense. Queremos que esse evento continue sendo um modelo de como reunir o mundo em torno dos valores do esporte, do meio ambiente e do patrimônio. Um encontro que reafirma a posição dos Emirados como ponte entre passado e futuro, entre tradição e modernidade.”

Acompanhado de Humaid Matar Al Dhaheri, diretor-geral e CEO do Grupo ADNEC, o príncipe herdeiro visitou diversos pavilhões de destaque, entre eles o Caracal, do grupo EDGE, e o Al Ghadeer Crafts, da organização Crescente Vermelho dos Emirados.

Durante a visita, o xeique Hamdan conheceu os mais recentes produtos e iniciativas apresentados por expositores locais e internacionais. Ele também se reuniu com participantes e foi informado sobre importantes iniciativas nacionais, atividades culturais e projetos voltados ao patrimônio que integram a programação da feira.

Com uma área de 92 mil metros quadrados, a exposição reúne marcas de 68 países, sendo o maior encontro global de entusiastas da caça, equitação e preservação cultural.

Organizado pelo Grupo ADNEC em colaboração com o Clube de Falconeiros dos Emirados, o ADIHEX destaca o patrimônio do país nesses setores e oferece uma plataforma única para que líderes da indústria, especialistas e aficionados possam estabelecer conexões e apresentar inovações nas áreas de caça, equitação, cultura e estilo de vida ao ar livre.