Líderes dos Emirados parabenizam Quirguistão pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 31 de agosto de 2025 (WAM) – O líder dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações a Sadyr Japarov, presidente do Quirguistão, por ocasião do Dia da Independência do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente do Quirguistão e a Adylbek Kasymaliev, presidente do Gabinete de Ministros, por ocasião da data nacional.