Liderança dos Emirados envia felicitações a Trinidad e Tobago pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 31 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações a Christine Kangaloo, presidente de Trinidad e Tobago, por ocasião do Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes à presidente Christine Kangaloo e à primeira-ministra, Kamla Persad-Bissessar, pela data comemorativa.