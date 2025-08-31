Liderança dos Emirados parabeniza rei da Malásia pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 31 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações para Sultan Ibrahim Iskandar, rei da Malásia, por ocasião do Dia Nacional do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes ao rei da Malásia e ao primeiro-ministro Anwar Ibrahim pela data comemorativa.