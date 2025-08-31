Conselho de Cibersegurança dos Emirados alerta para importância de atualizar dispositivos com frequência

ABU DHABI, 31 de agosto de 2025 (WAM) — O Conselho de Cibersegurança dos Emirados Árabes Unidos recomendou que os usuários de sistemas e aplicativos digitais no país atualizem regularmente dispositivos essenciais, como celulares, laptops, navegadores, roteadores e aparelhos domésticos inteligentes. Segundo o órgão, esses equipamentos estão entre os mais vulneráveis a ataques cibernéticos, sobretudo quando conectados a redes abertas.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), o Conselho explicou que a evolução constante das ameaças cibernéticas torna os sistemas desatualizados um alvo ideal para malwares, roubo de dados e invasões de redes. Por isso, destacou a importância de manter a função de atualizações automáticas ativada em todos os dispositivos digitais, garantindo proteção contínua e correção de vulnerabilidades recém-descobertas.

O Conselho alertou que negligenciar atualizações expõe os usuários a riscos graves, como infecção por softwares maliciosos, roubo de dados sensíveis e invasão de redes internas.

Especialistas em segurança digital recomendam ações simples, mas eficazes, para reduzir esses riscos: habilitar atualizações automáticas, verificar as configurações de atualização em todos os dispositivos, instalar regularmente correções de segurança, revisar configurações de privacidade e monitorar comportamentos incomuns nos aparelhos.

O Conselho ressaltou que atualizações consistentes de software são a defesa mais eficaz contra ameaças cibernéticas, lembrando que a maioria dos ataques explora falhas previamente identificadas que poderiam ter sido evitadas com atualizações oportunas. “As atualizações não são apenas melhorias técnicas”, afirmou o Conselho, “mas verdadeiros escudos digitais que protegem os sistemas contra ameaças em constante evolução.”