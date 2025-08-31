Emirados Árabes Unidos presidem reuniões do Conselho da Liga Árabe nesta segunda-feira

CAIRO, 31 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos presidem a 164ª sessão ordinária do Conselho da Liga dos Estados Árabes em nível de representantes permanentes, que será realizada nesta segunda-feira (1º/09), na sede da Secretaria-Geral da Liga Árabe, no Cairo. A reunião faz parte dos preparativos para o encontro dos ministros das Relações Exteriores árabes, marcado para a próxima quinta-feira.

As discussões abordarão uma série de questões centrais do mundo árabe, com destaque para os desdobramentos da causa palestina, os esforços para o reconhecimento do Estado da Palestina e as formas de pôr fim à agressão israelense contra a Faixa de Gaza. Também estarão em pauta os planos de reconstrução e os mecanismos de apoio à resiliência do povo palestino nos âmbitos político, econômico e social.

Os debates ainda tratarão das últimas evoluções em diversos países árabes, além de analisar mecanismos para enfrentar os desafios regionais atuais, de modo a reforçar a segurança nacional árabe e proteger os interesses estratégicos comuns.

As reuniões deverão examinar também temas ligados à cooperação econômica e social entre os países árabes, incluindo o apoio à economia palestina e o fortalecimento da integração econômica entre os Estados-membros. As recomendações e resoluções acordadas serão posteriormente submetidas ao encontro ministerial, com o objetivo de adotar uma visão árabe unificada para enfrentar os desafios regionais e internacionais e promover a ação conjunta no mundo árabe.