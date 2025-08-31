Kuwait sedia nesta segunda-feira a 165ª reunião ministerial do Conselho de Cooperação do Golfo

KUWAIT, 31 de agosto de 2025 (WAM) – O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jassem Al-Budaiwi, anunciou que a 165ª reunião ministerial do grupo será realizada nesta segunda-feira (01/09), no Kuwait.

O encontro será presidido pelo ministro das Relações Exteriores do Kuwait, Abdullah Al-Yahya. Na sequência, ocorrerá uma segunda reunião com a participação dos ministros do CCG e do ministro das Relações Exteriores do Japão.

Segundo Al-Budaiwi, o encontro com a delegação japonesa será chefiado pelo chanceler Takeshi Iwaya.

A reunião ministerial do CCG tratará de relatórios sobre a implementação das resoluções do Conselho Supremo do CCG, aprovadas durante a 45ª cúpula, além de memorandos e relatórios apresentados por comitês ministeriais e técnicos, pela Secretaria-Geral do CCG, e de temas relativos ao diálogo interno entre os Estados-membros e às relações estratégicas do bloco. Também serão discutidos assuntos regionais e internacionais.

Sobre a reunião entre os países do Golfo e o Japão, Al-Budaiwi destacou que o encontro faz parte dos esforços do CCG para fortalecer os laços com nações de todo o mundo. Ele informou ainda que a pauta inclui a revisão do plano de ação conjunta e a troca de pontos de vista sobre uma série de questões regionais e internacionais.