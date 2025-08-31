Sharjah Self-Defence, Al Ain e Al Jazira conquistam títulos das categorias sub-14, sub-16 e sub-18 de Jiu-Jítsu

DUBAI, 31 de agosto de 2025 (WAM) – A Copa do Vice-Presidente de Jiu-Jítsu, realizada durante dois dias no clube Shabab Al Ahli, em Dubai, chegou ao fim neste domingo (31/08). O evento contou com a participação de clubes e academias de todo os Emirados Árabes Unidos. O segundo dia foi marcado pelas finais de todas as categorias: sub-14, sub-16, sub-18 e adulto.

Ao final da competição, o Sharjah Self-Defence Sports Club conquistou o título da categoria sub-14; o Al Ain Jiu-Jitsu Club venceu na categoria sub-16; o Al Jazira Jiu-Jitsu Club levou o troféu na categoria sub-18; e o Baniyas Jiu-Jitsu Club sagrou-se campeão na categoria adulto.

Fahad Ali Al Shamsi, secretário-geral da Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados Árabes Unidos, parabenizou os clubes e academias vencedores e agradeceu ao clube Shabab Al Ahli Dubai por sediar o campeonato. Ele ressaltou que os clubes e academias seguem como pilares fundamentais para o sucesso da modalidade no país.

“A Copa do Vice-Presidente é um evento importante em nosso calendário esportivo anual, com relevância tanto técnica quanto comunitária. Esta edição apresentou um nível excepcional de competição, refletindo os esforços dos clubes e academias, além de desempenhar um papel essencial na descoberta e no desenvolvimento de talentos nas diferentes faixas etárias”, afirmou Al Shamsi.

Zayed Al Kaabi, treinador principal do Al Ain Jiu-Jitsu Club, declarou: “Conseguimos conquistar o título da categoria sub-16 hoje, além do segundo lugar nas categorias sub-14 e sub-18. Estamos satisfeitos com esses resultados e ansiosos para seguir com nossa trajetória de conquistas e garantir novos títulos que reforcem nossa posição no cenário local.”

Ribamar Santiago, treinador principal do Baniyas Jiu-Jitsu Club, comentou: “Alcançamos este sucesso graças ao empenho da gestão, dos treinadores e de toda a equipe técnica do clube, além do comprometimento dos atletas nos treinos diários. A determinação deles em sempre apresentar um desempenho sólido foi o principal motor dessa conquista.”

Sultan Mohamed Al Kaabi, atleta do Baniyas na categoria adulto, disse que vencer o título foi uma alegria indescritível. ~Passamos muito tempo nos preparando e treinando para este campeonato importante. O desafio foi grande, enfrentamos adversários fortes, mas no fim a vitória foi nossa.”

Harib Al Hammadi, atleta do Al Jazira Jiu-Jitsu Club, completou: “Conquistar o título da categoria sub-18 é um momento de muito orgulho para mim e meus companheiros de equipe. Nosso esforço e preparação foram recompensados, e essa vitória nos motiva a buscar ainda mais sucesso nas próximas competições.”