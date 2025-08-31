Príncipe herdeiro de Umm Al Quwain visita Exposição Internacional de Caça e Equestre de Abu Dhabi 2025

ABU DHABI, 31 de agosto de 2025 (WAM) – O xeique Rashid bin Saud bin Rashid Al Mu'alla, príncipe herdeiro de Umm Al Quwain, visitou a Exposição Internacional de Caça e Equestre de Abu Dhabi (ADIHEX) 2025, realizada no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC).

O xeique Rashid percorreu diversos pavilhões da exposição e conferiu as mais recentes inovações e iniciativas apresentadas nesta 22ª edição, a maior da história do evento, que reafirma sua posição como um dos mais destacados encontros culturais e patrimoniais da região e do mundo.

Ao longo da visita, o príncipe herdeiro conheceu os principais expositores locais e internacionais especializados nas indústrias de caça e equitação, além de observar as tecnologias modernas e os avanços mais recentes aplicados a esses setores.

Ele também conversou com diversos participantes e se informou sobre as principais iniciativas nacionais, projetos e atividades culturais e patrimoniais que acompanham a exposição.

O xeique Rashid elogiou a evolução contínua da ADIHEX, tanto no aumento e diversidade da participação quanto no número de visitantes, destacando o papel do evento na valorização do patrimônio e na preservação das tradições.