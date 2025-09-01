Líderes dos EAU parabenizam presidente da Eslováquia pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 1º de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente da Eslováquia, Peter Pellegrini, por ocasião do Dia Nacional do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente do Gabinete Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente Pellegrini e ao primeiro-ministro Robert Fico.