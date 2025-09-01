Campeões se reúnem na etapa da Bélgica da Copa do Presidente dos Emirados para Cavalos Árabes Puro-Sangue

BRUXELAS, 1º de setembro de 2025 (WAM) — A Série da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos para Cavalos Árabes Puro-Sangue segue sua turnê europeia com a 11ª etapa, que será realizada nesta terça-feira (02/09), no hipódromo de Waregem, na Bélgica.

A prova reúne uma elite de cavalos e haras em uma das competições mais prestigiadas da Europa, como parte da 32ª edição do calendário internacional da Copa.

A etapa belga promete uma disputa acirrada entre campeões, em percurso de 2.170 metros, classificada como prova de Grupo 3, voltada para cavalos com quatro anos ou mais. A premiação total é de 200 mil euros — a maior já oferecida em uma corrida de cavalos árabes na Bélgica.

O páreo contará com 12 competidores, com destaque para Al Zeer (FR) (Al Mamoun Monlau × Asma Al Khalediah, por Amer), de propriedade de Mohamed F.A.H. Al Attiyah, e Norma Al Maury (FR) (Azadi × Nemosie Al Maury), representando a Al Shaqab Racing.

A delegação emiradense será representada por Joe Star (FR) (Al Mourtajez × Guest Del Falot, por Djorman), de propriedade de Nasser Helal Al Alawi.

Entre os destaques internacionais estão ainda o vencedor da etapa da Suécia em 2024, Freddy Py (FR) (TM Fred Texas × Via Hypolite, por Dahess), e o ganhador da etapa da Alemanha no mesmo ano, El Paso T (BE) (Al Mourtajez × Porta T, por Marwan I), de propriedade e treinamento de Gerard Zoetelief.

Também está inscrita a campeã da etapa sueca de 2025, Farida P (BE) (Al Mourtajez × Hania D.A., por Majd Al Arab), de propriedade e treinamento de Peter Deckers.

Completam o grupo de elite: Ska de L’Aigle (FR), campeã da etapa da Itália em 2024; Dream Seq (EUA); El Zarka D.A. (BE); Tex D.A. (BE); Raza P (BE); e Nabucco Al Maury (FR).