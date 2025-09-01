Delegação dos Emirados visita Coreia e Hong Kong para estreitar cooperação em energia e recursos hídricos

ABU DHABI, 1º de setembro de 2025 (WAM) — O subsecretário de Energia e Assuntos Petrolíferos do Ministério da Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos, Sharif Al Olama, realizou visitas oficiais a Hong Kong e à Coreia, onde se reuniu com autoridades de alto escalão e conheceu instalações voltadas à sustentabilidade.

A iniciativa faz parte dos esforços dos Emirados para fortalecer parcerias internacionais no setor energético e impulsionar o desenvolvimento sustentável.

Em Hong Kong, Al Olama visitou o Aeroporto Internacional da cidade, onde conheceu a agenda de sustentabilidade do terminal. Entre as iniciativas estão a instalação do maior sistema de armazenamento de energia com baterias de Hong Kong, a ampliação da capacidade de painéis solares nos telhados, a adoção de combustíveis sustentáveis de aviação (SAF, na sigla em inglês) e a incorporação de tecnologias aeroportuárias baseadas em inteligência artificial.

Al Olama foi recebido por Vivian Kar Fai Cheung, presidente da Autoridade Aeroportuária de Hong Kong (AAHK). Durante o encontro, os dois discutiram a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e Hong Kong para a produção de SAF, o desenvolvimento de cadeias de fornecimento e os caminhos para certificação, alinhando os esforços de descarbonização de ambos os lados.

“Os Emirados Árabes Unidos e Hong Kong compartilham a visão de construir uma infraestrutura sustentável e preparada para o futuro. Aeroportos são essenciais para conectar pessoas, impulsionar o crescimento econômico e promover a sustentabilidade. Ficamos particularmente impressionados com a liderança da Autoridade Aeroportuária ao investir em energia renovável, armazenamento de energia e padrões de construção verde — iniciativas que estão alinhadas aos esforços dos Emirados para alcançar a meta de emissões líquidas zero”, disse.

A autoridades acrescentou que, nos Emirados Árabes Unidos, os aeroportos de Dubai e Abu Dhabi, juntamente com as companhias aéreas Emirates e Etihad Airways, estão na vanguarda da adoção de combustíveis sustentáveis de aviação e da redução de emissões de carbono. “Essas ações fazem parte do nosso compromisso mais amplo com a transição energética e com a sustentabilidade do setor de aviação.”

Ainda em Hong Kong, ele visitou a Tellus Power, empresa global especializada em soluções de recarga de veículos elétricos, com presença no Oriente Médio por meio da Tellus Power MENA, sediada nos Emirados. A visita teve como foco a cooperação em estações de recarga ultrarrápidas e soluções inteligentes para mobilidade elétrica.

Na cidade coreana de Busan, o subsecretário participou da sessão plenária do Fórum Ministerial de Energia Limpa. “Os Emirados Árabes Unidos seguem firmemente comprometidos com o avanço dos esforços globais que aceleram uma transição energética inclusiva, segura e resiliente. Nossa trajetória nacional tem sido moldada por uma abordagem integrada que alinha o desenvolvimento sustentável a metas climáticas ambiciosas", afirmou.

Por meio dessa visão, continuou, os Emirados se consolidaram como líderes globais em energia de baixa emissão de carbono, impulsionando inovações em hidrogênio limpo e combustíveis sustentáveis de aviação SAF. "Esses investimentos não apenas atendem às nossas necessidades internas, mas também oferecem soluções escaláveis e exportáveis que apoiam a descarbonização global e criam novas oportunidades econômicas para o futuro”, disse.

Al Olama destacou ainda que o país reconhece também que a eficiência energética é um dos pilares dessa transição. "Por isso, os Emirados lançaram a Aliança Global para a Eficiência Energética, que reúne nações com o objetivo de colocar a eficiência energética no centro das estratégias energéticas em diversos setores e sistemas.”

À margem do fórum, ele se reuniu com Ditte Juul-Jorgensen, diretora-geral de Energia da Comissão Europeia, e sugeriu a adesão dos países-membros da União Europeia à aliança.

Em Seul, Al Olama copresidiu a 8ª Reunião do Comitê Conjunto de Operações para Cooperação em Recursos Hídricos entre os Emirados e a Coreia do Sul. Ele afirmou que a política hídrica emiradense se baseia na dessalinização por membranas, uso de energias renováveis no setor, redução de perdas e reuso de águas residuais tratadas.

“O país também se prepara para sediar, em parceria com o Senegal, a Conferência da ONU sobre a Água de 2026, com o objetivo de acelerar o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6 (ODS 6)”, disse o subsecretário.

Durante a estadia na capital sul-coreana, ele também se reuniu com executivos da Fuel Cell Innovations (FCI), desenvolvedora de células de combustível de óxido sólido, e com representantes da Korea Electric Power Corporation (KEPCO), para discutir regulação da infraestrutura de recarga elétrica, estabilidade da rede e tecnologias de captura de carbono.

Mais tarde, ele manteve reuniões com representantes da Korea Electric Power Corporation (KEPCO), com foco nas lições aprendidas pela Coreia na gestão da estabilidade da rede elétrica, no papel regulador da companhia sobre os operadores de pontos de recarga e na operação da plataforma nacional de carregamento de veículos elétricos, a ChargeLink.