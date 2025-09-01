Mohammed bin Rashid anuncia reforma ministerial no governo federal dos Emirados Árabes Unidos

DUBAI, 1º de setembro de 2025 (WAM) — Sob a orientação do presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, anunciou uma reforma ministerial no governo federal.

O xeique Mohammed bin Rashid declarou: “Sob as diretrizes e bênção do presidente dos Emirados Árabes Unidos, anunciamos hoje a nomeação de Ahmed Al Sayegh como ministro da Saúde. Estendemos nossa sincera gratidão a AbdulRahman Al Owais por seu serviço dedicado ao Ministério da Saúde nos últimos anos, período em que importantes avanços foram alcançados no fortalecimento do sistema federal de saúde. AbdulRahman Al Owais continuará a servir no governo dos Emirados Árabes Unidos como ministro de Estado para Assuntos do Conselho Nacional Federal. Desejamos a ambos sucesso no cumprimento de suas funções nacionais e transmitimos nossos melhores votos a todas as equipes do país.”

A reforma inclui a nomeação de Ahmed Al Sayegh como ministro da Saúde e Prevenção, enquanto AbdulRahman bin Mohamed Al Owais seguirá como ministro de Estado para Assuntos do Conselho Nacional Federal.

Desde setembro de 2018, Ahmed bin Ali Al Sayegh ocupava o cargo de ministro de Estado no Ministério das Relações Exteriores, onde liderou a pasta de assuntos econômicos e comerciais, com foco na estratégia de diversificação econômica dos Emirados. Ele também coordenou as relações bilaterais do país com nações asiáticas e membros da Comunidade de Estados Independentes (CEI), atuando no aprofundamento de parcerias estratégicas e na ampliação de oportunidades de investimento.

Além de sua atuação ministerial, Al Sayegh integra o Conselho de Administração e o Comitê Executivo da Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc), é membro do conselho do Fundo de Desenvolvimento de Abu Dhabi (ADFD), vice-presidente da Emirates Nature–WWF e copresidente do Conselho Empresarial Emirados Árabes Unidos–Reino Unido.

Anteriormente, desempenhou papéis de liderança em instituições públicas e privadas dos Emirados. Foi presidente do Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM), da Aldar Properties e da Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company), além de integrar os conselhos da Etihad Airways Group e da Mubadala Investment Company, e atuar como vice-presidente do First Gulf Bank. Também ocupou cargos de alto escalão na Adnoc e na Abu Dhabi Investment Company.

Al Sayegh é bacharel em Economia pela Lewis & Clark College, nos Estados Unidos.