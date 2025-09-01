Emirados Árabes Unidos fornecem ajuda humanitária a famílias afetadas por enchentes na costa oeste do Iêmen

ABU DHABI, 1º de setembro de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos entregaram ajuda humanitária urgente a 960 famílias afetadas pelas enchentes que atingiram regiões da costa oeste do Iêmen.

A assistência, fornecida pelo Crescente Vermelho dos Emirados, incluiu tendas, alimentos e itens essenciais de socorro, com o objetivo de apoiar as famílias impactadas, ajudar na superação das difíceis condições de vida e aliviar o sofrimento enfrentado nessas circunstâncias desafiadoras.

A iniciativa faz parte dos esforços contínuos dos Emirados para apoiar o povo iemenita, contribuir para o desenvolvimento do país e melhorar suas condições de vida.