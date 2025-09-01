Centro Nacional de Meteorologia prevê queda de temperatura nos Emirados com avanço de sistema de baixa pressão

ABU DHABI, 1º de setembro de 2025 (WAM) — O país será afetado, entre quarta-feira (04/09) e sexta-feira (06/09), pela extensão de sistemas de baixa pressão tanto na superfície quanto em níveis superiores da atmosfera, vindos do sul, juntamente com o avanço da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) em direção ao norte, alcançando os Emirados Árabes Unidos.

Uma massa de ar úmido está se deslocando do Mar Arábico e do Mar de Omã em direção ao território dos Emirados. Com a elevação das temperaturas durante o dia e a presença das montanhas orientais, formam-se nuvens convectivas em áreas isoladas, segundo o Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês).

As condições climáticas devem afetar partes das regiões leste e sul do país, com possibilidade de se estenderem a algumas áreas internas. É esperada a formação de nuvens convectivas acompanhadas de chuvas de intensidades variadas, que podem vir acompanhadas ocasionalmente de raios, trovões e queda de granizo, especialmente na quarta-feira (04/09) e quinta-feira (05/09).

Os ventos devem soprar de sudeste para nordeste, com intensidade moderada, podendo se tornar fortes com a presença das nuvens convectivas, o que pode levantar poeira e areia e reduzir a visibilidade horizontal.

O Mar Arábico e o Mar de Omã devem registrar condições de mar de calmo a moderado.