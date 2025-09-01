Delegação da OMS visita hospital de campanha dos Emirados em Gaza e elogia atuação humanitária

GAZA, 1º de setembro de 2025 (WAM) — Uma delegação da Organização Mundial da Saúde (OMS) visitou o hospital de campanha dos Emirados Árabes Unidos na Faixa de Gaza, em mais uma etapa dos esforços para fortalecer a cooperação em apoio ao setor de saúde diante dos desafios humanitários enfrentados pelo enclave palestino.

A delegação foi liderada pelo médico Luca Pigozzi, coordenador da Equipe Médica de Emergência da OMS em Gaza, que inspecionou os serviços prestados pela unidade hospitalar aos feridos e avaliou os recursos médicos disponíveis.

Durante a visita, os representantes da OMS elogiaram o papel desempenhado pelos Emirados por meio do hospital de campanha, classificando a instalação como um modelo eficaz de resposta humanitária emergencial em áreas de crise.

Como parte do apoio contínuo, os Emirados, em cooperação com a OMS, entregaram um novo comboio com medicamentos e suprimentos médicos diversos para reforçar a capacidade dos hospitais locais e atender às necessidades urgentes do sistema de saúde em Gaza.

Cerca de três semanas antes, no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3, os Emirados já haviam enviado dois comboios médicos em coordenação com a OMS para apoiar hospitais na Faixa de Gaza, além de outro comboio entregue diretamente às unidades médicas locais. A iniciativa reflete o compromisso constante do país com o fortalecimento do setor de saúde palestino.

A operação reafirma que o fortalecimento da saúde pública em Gaza segue como prioridade nos esforços humanitários dos Emirados, em consonância com sua política de apoio contínuo ao povo palestino e à oferta de cuidados médicos aos pacientes no território.