Preço do petróleo do Kuwait sobe para US$ 72,77 por barril

KUWAIT, 2º de setembro de 2025 (WAM) — O preço do petróleo do Kuwait subiu US$ 1,06 e atingiu US$ 72,77 por barril na segunda-feira (01/09), em comparação aos US$ 71,71 registrados na sexta-feira anterior (30/8), segundo informou a Kuwait Petroleum Corporation.

Os preços do Brent e do West Texas Intermediate (WTI) também registraram alta nos mercados globais, com avanço de US$ 0,67 cada. O Brent chegou a US$ 68,15 por barril, enquanto o WTI atingiu US$ 64,68 por barril, conforme noticiou a agência estatal de notícias do Kuwait.