Cleveland Clinic Abu Dhabi adota tratamento minimamente invasivo para condição grave na aorta

ABU DHABI, 2 de setembro de 2025 (WAM) — A Cleveland Clinic Abu Dhabi tornou-se o primeiro hospital do Oriente Médio a implantar com sucesso uma tecnologia inovadora para tratar uma condição grave e potencialmente fatal que afeta o coração e os vasos sanguíneos. O dispositivo Thoracic Branch Endoprosthesis (TBE, na sigla em inglês) é utilizado no tratamento de dissecção complexa tipo B da aorta, uma condição em que ocorre um rasgo na camada interna da principal artéria do corpo (a aorta), comprometendo o fluxo sanguíneo.

O procedimento inovador, conduzido pelo Dr. Houssam Younes, chefe da divisão de cirurgia vascular do Instituto do Coração, Vasos e Tórax da Cleveland Clinic Abu Dhabi, reparou um rasgo perigoso e um inchaço em uma artéria importante sem necessidade de cirurgia de tórax aberta. A abordagem minimamente invasiva evitou que o paciente enfrentasse riscos significativos, como AVC ou lesões nervosas.

O dispositivo preserva o fluxo sanguíneo natural para o cérebro e o braço esquerdo, reduzindo consideravelmente o risco de AVC e poupando os pacientes do trauma cirúrgico, das complicações associadas a enxertos e de lesões nos nervos que costumam ocorrer em cirurgias de ponte (bypass) abertas. Seu design ramificado e customizável permite adaptar o dispositivo à anatomia de cada paciente, garantindo vedação precisa, diminuindo a necessidade de novos procedimentos e facilitando a mobilização precoce, a redução do tempo em UTI e o retorno mais rápido à vida cotidiana.

Dr. Georges-Pascal Haber, diretor-executivo da Cleveland Clinic Abu Dhabi, afirmou: “Realizar com sucesso o primeiro implante do TBE no Oriente Médio, e fazê-lo em uma situação de emergência, demonstra nossa prontidão para oferecer cuidados cardiovasculares de ponta aos pacientes no momento em que mais precisam. Esse marco reforça a posição da Cleveland Clinic Abu Dhabi como Centro de Excelência em Cirurgia Cardíaca para Adultos e como referência regional em procedimentos complexos e minimamente invasivos que melhoram os desfechos clínicos e reduzem o tempo de recuperação de pacientes de alto risco.”

As dissecções da aorta tipo B representam aproximadamente 30% a 40% dos 3 a 4 casos estimados de dissecção aórtica por 100 mil pessoas ao ano. Sem tratamento, esse tipo complicado de dissecção leva a uma taxa de mortalidade hospitalar de 25% a 30%.

As técnicas convencionais de reparo endovascular da aorta torácica frequentemente exigem o recobrimento da artéria subclávia esquerda — principal artéria do braço esquerdo —, o que expõe até 10% dos pacientes ao risco de AVC ou lesão na medula espinhal, a menos que seja realizada uma cirurgia adicional de bypass aberto.

O design ramificado do novo dispositivo elimina essa necessidade, alcançando taxas de sucesso técnico superiores a 95% e mortalidade em 30 dias de apenas 2% a 3%.

Dr. Houssam Younes declarou que o dispositivo de nova geração permite tratar problemas que ameaçam a vida, como dissecções e aneurismas, de forma minimamente invasiva e sem cirurgia aberta, ao mesmo tempo que preserva a circulação crítica para o braço e o cérebro. "Para pacientes que antes eram considerados de risco muito alto para a cirurgia de tórax, o TBE representa um avanço médico capaz de salvar vidas. Temos orgulho de oferecer essa tecnologia avançada aos Emirados e à região como um todo”, concluiu.