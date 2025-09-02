Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente do Vietnã pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 2 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações a Lương Cường, presidente do Vietnã, por ocasião do Dia Nacional do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente vietnamita e ao primeiro-ministro, Pham Minh Chinh, pela data comemorativa.