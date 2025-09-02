Conselho Executivo de Sharjah altera decisão sobre descarte de veículos apreendidos

SHARJAH, 2 de setembro de 2025 (WAM) — Em sua reunião ordinária, presidida pelo príncipe herdeiro, xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi — que também é vice-governante de Sharjah e presidente do Conselho Executivo de Sharjah (SEC) —, o conselho aprovou uma emenda à Decisão nº 3 de 2016, relativa ao descarte de veículos apreendidos no emirado.

O encontro, realizado nesta terça-feira no Gabinete do Governante de Sharjah, contou com a presença do xeique Abdullah bin Salem bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah e vice-presidente do SEC, e do xeique Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, também vice-governante de Sharjah e vice-presidente do SEC.

Durante a reunião, o conselho discutiu uma série de temas gerais ligados ao andamento do trabalho governamental, além de revisar políticas públicas de departamentos e órgãos locais e seu papel na execução da visão e da estratégia do emirado.

A decisão aprovada altera as regras para veículos apreendidos em Sharjah que permaneçam retidos por pelo menos três meses sem que os proprietários ou credores legais adotem medidas para retirá-los.

Pela emenda, os veículos poderão ser descartados após três meses da data da apreensão. A Comissão de Descarte de Veículos Apreendidos realizará leilões públicos de carros retidos pela polícia em razão de incidentes de trânsito ou criminais, três meses após o encerramento do processo do acidente ou após decisão judicial, em coordenação com o Ministério Público do emirado.