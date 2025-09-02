SIATT, do grupo EDGE, inaugura nova sede e unidade de produção em São José dos Campos

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2 de setembro de 2025 (WAM) — A SIATT, empresa brasileira do grupo EDGE especializada no desenvolvimento de sistemas inteligentes para defesa e segurança, inaugurou sua nova sede e unidade de produção em São José dos Campos. O espaço, de 6 mil metros quadrados, abriga modernas instalações de engenharia, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e linhas de produção, ampliando a capacidade da companhia de fornecer tecnologia de ponta e marcando uma expansão significativa de seu parque industrial.

O diretor-geral e CEO do EDGE Group, Hamad Al Marar, participou da inauguração acompanhado da alta liderança do grupo, durante uma visita ao Brasil. Autoridades brasileiras e parceiros estratégicos também estiveram presentes, entre eles o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth; o comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen; o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, Carlos Chagas; e o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias.

Al Marar declarou: “O EDGE se orgulha de estar ao lado da SIATT na celebração deste marco. Este foi nosso primeiro investimento no Brasil, em 2023, e desde então evoluímos de uma planta de pesquisa e desenvolvimento para uma impressionante unidade industrial. Isso reflete o compromisso da SIATT em fortalecer a autonomia tecnológica do Brasil e gerar valor de longo prazo para sua indústria de defesa. Juntos, estamos construindo uma plataforma de inovação, crescimento econômico e parcerias de confiança.”

Em setembro de 2023, o EDGE adquiriu 50% da SIATT, reforçando sua estratégia global de investir em empresas com alto potencial. A parceria acelerou o crescimento da companhia, ampliou sua capacidade de exportação e a posicionou como participante estratégico tanto no ecossistema de defesa brasileiro quanto no internacional. A nova unidade em São José dos Campos deve gerar 200 empregos diretos e outros 600 indiretos.

Fundada em 2015, a SIATT atua no desenvolvimento e integração de sistemas de defesa e segurança, incluindo mísseis, armamentos e soluções avançadas de tecnologia embarcada. Ao longo da última década, construiu parcerias estratégicas com as Forças Armadas e empresas do setor, contribuindo para projetos de relevância nacional e desenvolvendo expertise altamente especializada.

Entre seus principais programas estão o míssil antinavio Mansup, o Mansup-ER (versão de alcance estendido), o míssil antitanque de precisão Max 1.2 AC e o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), voltado para vigilância costeira e segurança marítima.