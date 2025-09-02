Governante de Ajman recebe embaixador dos Emirados no Japão

AJMAN, 2 de setembro de 2025 (WAM) — O xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ajman, recebeu, no Palácio do Governante, o embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Japão e comissário-geral do Pavilhão dos Emirados na Expo 2025 Osaka, Shihab Al Faheem. O encontro contou com a presença do príncipe herdeiro de Ajman, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi.

O governante deu as boas-vindas ao embaixador e lhe desejou sucesso nos esforços para fortalecer as relações bilaterais entre Emirados e Japão, de forma a atender aos interesses comuns dos dois países amigos.

Na reunião, foram discutidos aspectos do crescimento das relações entre Emirados e Japão nos campos político, econômico e cultural, além de formas de ampliar a cooperação futura para alcançar o desenvolvimento sustentável e reforçar as parcerias estratégicas.

O xeique elogiou a destacada participação dos Emirados na Expo 2025 Osaka e destacou os esforços do embaixador, das equipes de trabalho, voluntários e supervisores do pavilhão, que desempenham papel fundamental na promoção do intercâmbio cultural e na divulgação do rico patrimônio e dos valores autênticos do país.

Por sua vez, Shihab Al Faheem agradeceu a calorosa recepção e reafirmou seu compromisso de seguir trabalhando para fortalecer a cooperação entre Emirados e Japão, além de representar de forma honrosa a imagem do país em fóruns internacionais.

O encontro contou ainda com a presença de xeiques e autoridades locais.