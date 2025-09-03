Egito saúda plano da Bélgica de reconhecer Estado da Palestina na ONU

CAIRO, 3 de setembro de 2025 (WAM) – O Egito saudou o anúncio da Bélgica de sua intenção de reconhecer o Estado da Palestina durante a 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, classificando a medida como um passo histórico em apoio aos direitos palestinos e ao direito do povo à autodeterminação.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores, Emigração e Expatriados do Egito afirmou que a decisão contribui para a criação de um Estado palestino independente e contíguo, com base nas fronteiras de 4 de junho de 1967 e Jerusalém Oriental como capital.

O ministério destacou que a decisão da Bélgica, somada a medidas semelhantes adotadas por outros países nos últimos meses, representa a materialização prática do amplo apoio internacional ao povo palestino e a suas legítimas aspirações.

A nota acrescentou ainda que a iniciativa reflete a vontade da comunidade internacional de alcançar uma paz justa e a convivência pacífica no Oriente Médio.