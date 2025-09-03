Emirados Árabes Unidos manifestam solidariedade ao povo sudanês e enviam condolências pelas vítimas de deslizamento em Darfur

ABU DHABI, 3 de setembro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos expressaram condolências e solidariedade ao povo sudanês pelas vítimas do devastador deslizamento de terra ocorrido na região de Darfur, que causou a morte de mais de mil pessoas e a destruição da vila de Tarasin, na área montanhosa de Jebel Marra.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores transmitiu condolências e simpatia às famílias das vítimas e ao povo do Sudão diante da tragédia, reafirmando que o país está ao lado dos sudaneses neste momento difícil.