Declaração da Bélgica sobre reconher Palestina reflete apoio internacional crescente à solução de dois Estados, diz secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo

RIAD, 3 de setembro de 2025 (WAM) – Jasem Mohamed Albudaiwi, secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC, na sigla em inglês), elogiou a declaração da Bélgica sobre sua intenção de reconhecer o Estado da Palestina.

Albudaiwi afirmou que a medida reflete “o crescente apoio regional e internacional à solução de dois Estados e materializa os princípios e valores estabelecidos em cartas e resoluções internacionais em defesa da causa palestina”.

O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo também instou outros países a reconhecerem o Estado da Palestina, defendendo a unificação dos esforços para alcançar uma paz justa e abrangente, com base na solução de dois Estados, na Iniciativa de Paz Árabe e nas resoluções de legitimidade internacional.