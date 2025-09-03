Equipes de Operações Conjuntas e de Busca e Salvamento dos Emirados partem em missão de ajuda ao Afeganistão

AFEGANISTÃO, 3 de setembro de 2025 (WAM) — Sob as diretrizes do presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, uma equipe do Comando de Operações Conjuntas e do time de Busca e Salvamento dos Emirados partiu para o Afeganistão a fim de iniciar tarefas humanitárias e de socorro, incluindo operações de busca e resgate, em apoio às vítimas do terremoto que atingiu as regiões orientais do país.

Ao chegar, as equipes devem realizar imediatamente avaliações de campo em coordenação com as autoridades locais para ampliar a eficácia das operações, expandir o alcance da resposta, fornecer apoio logístico e assistência emergencial às áreas afetadas e salvar o maior número possível de vidas ao resgatar sobreviventes sob os escombros.

A mobilização coincide com o envio de ajuda humanitária urgente pelos Emirados, por meio do Crescente Vermelho, braço humanitário do país. O carregamento inclui suprimentos de primeira necessidade, assistência médica e tendas de abrigo para apoiar os afetados e ajudar a reduzir o impacto da tragédia sobre as famílias.

A iniciativa integra a resposta imediata dos Emirados a desastres naturais e crises diversas, refletindo suas responsabilidades internacionais, sua missão humanitária e o compromisso de oferecer apoio rápido a comunidades vulneráveis em todo o mundo.