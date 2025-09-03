UAE Team Emirates-XRG vence a 10ª etapa da Vuelta a España

MADRI, 3 de setembro de 2025 (WAM) — Em mais uma atuação de destaque na Vuelta a España, o australiano Jay Vine venceu a 10ª etapa após escapar do pelotão. Em grande forma, ele deixou todos os rivais para trás e conquistou sua segunda vitória nesta edição, ampliando também a liderança na classificação de montanha.

O triunfo, logo após o dia de descanso, elevou para quatro o número de vitórias do UAE Team Emirates-XRG nesta Vuelta, que ainda tem 11 dias de disputa. A equipe emiradense soma agora 77 vitórias na temporada 2025, em sua nona participação, enquanto Vine e seus companheiros seguem em busca de novos feitos.

O mais recente sucesso do australiano foi conquistado à frente do espanhol Pablo Castrillo (Movistar), segundo colocado entre os escapados do dia.