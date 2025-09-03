Participação dos Emirados na Expo 2025 em Osaka reflete compromisso com a cooperação global, diz chefe de cibersegurança do país

OSAKA, 3 de setembro de 2025 (WAM) — O chefe de Cibersegurança do governo dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Hamad Al Kuwaiti, afirmou que a participação do país na Expo 2025 Osaka, no Japão, reflete o compromisso em fortalecer a cooperação internacional e consolidar sua posição como centro global de diálogo e progresso. Ele destacou que o pavilhão expõe a visão de desenvolvimento nacional e os esforços pioneiros em inovação, sustentabilidade e formação de capital humano.

Durante visita ao Pavilhão dos Emirados Árabes Unidos, Al Kuwaiti disse que a presença na Expo Osaka se insere na visão mais ampla de construir um futuro sustentável e próspero por meio do estímulo a parcerias globais, do compartilhamento de conhecimento e de uma abordagem equilibrada entre avanço tecnológico e preservação ambiental.

A autoridade elogiou o trabalho por trás do pavilhão, que recebeu mais de 3 milhões de visitantes desde a abertura da Expo 2025 Osaka, consolidando-se como um dos mais procurados entre os pavilhões nacionais. O espaço oferece uma plataforma interativa de diálogo e discussão, ressaltando a trajetória de desenvolvimento e as conquistas dos Emirados Árabes Unidos em diversos setores.

Al Kuwaiti também destacou as oportunidades criadas pela Expo 2025 Osaka, que reúne cerca de 158 países e regiões, além de sete organizações internacionais. Todos os participantes estão representados por pavilhões, exposições e eventos, alinhados ao tema central da exposição: “Desenhando a sociedade futura para nossas vidas”. Essas contribuições mostram a história, a cultura e as indústrias de cada país, entre outros aspectos.

O Pavilhão dos Emirados Árabes Unidos reflete a visão de futuro do país e suas contribuições globais em sustentabilidade, saúde, tecnologia e espaço. O espaço também apresenta as conquistas nacionais e o papel desempenhado no avanço do progresso coletivo e no fortalecimento de indivíduos por meio da pesquisa científica, da inovação e do engajamento da juventude.