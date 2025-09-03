Emiradense é eleita vice-presidente do conselho da Federação Internacional Farmacêutica

COPENHAGUE, 3 de setembro de 2025 (WAM) – Nadia Rashid Al Mazrouei, professora associada da Faculdade de Farmácia da Universidade de Sharjah e presidente do capítulo dos Emirados Árabes Unidos da ISPOR, foi eleita vice-presidente do conselho da Federação Internacional Farmacêutica (FIP, na sigla em inglês) durante reunião anual em Copenhague, na Dinamarca.

Al Mazrouei conquistou a confiança da comunidade farmacêutica internacional, obtendo ampla margem de votos e forte apoio de associações farmacêuticas do Golfo e do mundo árabe.

Ao comentar a conquista, Nadia afirmou que a vitória não é pessoal, mas representa um sucesso para os Emirados Árabes Unidos, a região do Golfo e o mundo árabe, refletindo a solidariedade árabe e a crença compartilhada na missão e no papel global da profissão.

A Associação Farmacêutica do Kuwait e entidades árabes parabenizaram os Emirados Árabes Unidos pela conquista, destacando que ela reflete o prestígio dos quadros árabes na liderança do setor farmacêutico mundial e fortalece seu papel na formulação de políticas internacionais de saúde e farmácia.