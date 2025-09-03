Dubai sediará conferência internacional de turismo acessível em outubro

DUBAI, 3 de setembro de 2025 (WAM) – Dubai sediará a 5ª edição da Conferência Internacional de Viagem e Turismo Acessível (ATTIC-2025). O evento, sob o patrocínio de Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, presidente dos Aeroportos de Dubai e presidente e diretor-executivo da Emirates Airline and Group, é de 7 a 8 de outubro, no World Trade Centre de Dubai.

A conferência tem como objetivo avançar em legislações, políticas, infraestrutura e serviços, especialmente na mobilidade aérea, terrestre e marítima, além de hospedagem e hospitalidade, para atender às necessidades de 1,3 bilhão de pessoas com deficiência que buscam desfrutar a vida e explorar o mundo com facilidade e dignidade.

Entre os palestrantes estão autoridades e especialistas de organizações internacionais e locais, como a ONU Turismo, o Conselho Internacional de Aeroportos (ACI World), a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), além de nomes de destaque dos setores de turismo, mobilidade e marketing.

Ahmed bin Saeed Al Maktoum declarou ter orgulho de que Dubai tenha sido reconhecida como Cidade Amiga do Autismo e de que a Emirates Airlines e os Aeroportos de Dubai tenham sido designados como instalações inclusivas. "Essas conquistas são resultado da colaboração contínua e do compromisso inabalável com o empoderamento das pessoas com deficiência, além da dedicação constante em elevar o status dos Emirados Árabes Unidos como líder global em turismo acessível”, disse.

Uma sessão especial intitulada Lições de Dubai reunirá representantes da Emirates Airlines, dos Aeroportos de Dubai, da Autoridade de Estradas e Transportes e do Departamento de Economia e Turismo, que apresentarão as conquistas da cidade global em turismo acessível.

As pessoas com deficiência representam entre 10% e 15% das sociedades, somando cerca de 1,3 bilhão de pessoas em todo o mundo, com projeção de alcançar 2 bilhões até 2050. A Rede Europeia de Turismo Acessível afirma que pelo menos 257 milhões de turistas buscam destinos acessíveis, o que abre amplas oportunidades para o setor turístico mundial reforçar seu papel econômico e social.