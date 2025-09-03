Presidente dos Emirados chega a Riade em visita fraterna, recebido pelo príncipe-herdeiro saudita

RIADE, 3 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou nesta quarta-feira a Riade para uma visita fraterna ao Reino da Arábia Saudita.

O príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe-herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, recebeu o presidente e a delegação que o acompanha no Aeroporto Internacional Rei Khalid.

Na visita, o presidente está acompanhado por uma comitiva que inclui o xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e assessor de Segurança Nacional; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; Mohamed bin Hassan Al Suwaidi, ministro do Investimento; o dr. Ahmed Mubarak Al Mazrouei, chefe do Gabinete do Presidente para Assuntos Estratégicos e presidente do Gabinete Executivo de Abu Dhabi; e o xeique Nahyan bin Saif Al Nahyan, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Arábia Saudita.