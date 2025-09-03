Emirados Árabes Unidos e Ucrânia discutem fortalecimento das relações bilaterais

ABU DHABI, 3 de setembro de 2025 (WAM) – Ali Rashid Al Nuaimi, presidente do Comitê de Defesa, Interior e Relações Exteriores do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), recebeu em Abu Dhabi, o embaixador da Ucrânia nos Emirados Árabes Unidos, Oleksandr Balanutsa, na presença de Saeed Al Kaabi, integrante do FNC.

Al Nuaimi deu as boas-vindas ao embaixador e desejou sucesso em sua nova missão de fortalecer os laços de amizade e cooperação entre os dois países em diversas áreas, especialmente no âmbito parlamentar. Ele ressaltou o papel fundamental da diplomacia parlamentar para avançar nas aspirações de ambas as nações e povos em questões de interesse comum, de forma a promover prosperidade e bem-estar para todos.